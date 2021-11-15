В Раде создадут рабочую группу по усовершенствованию парламентского регламента, - Стефанчук
На этой неделе в парламенте будет создана рабочая группа по усовершенствованию положений регламента Верховной Рады Украины. Ее возглавит первый вице-спикер парламента Александр Корниенко
Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук на заседании Согласительного совета в понедельник, 15 ноября.
В парламенте будет создана Рабочая группа по усовершенствованию положений регламента Верховной Рады Украины во главе с первым вице-спикером парламента Александром Корниенко.
"Вместе должны проработать регламент, который должен стать системой процедур, где каждая функция Рады должна быть обеспечена соответствующими регламентными нормами, а положения регламента должны быть предпосылкой трансформации парламента в целом", - отметил Стефанчук.
Также Стефанчук рассказал, что на следующей пленарной неделе (30 ноября – 3 декабря) Верховная Рада Украины может рассмотреть Государственный бюджет на 2022 год.
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