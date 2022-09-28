В Раде сказали, стоит ли ожидать повышения "минималки" в следующем году
После повышения с 1 октября минимальной заработной платы в следующем году этот показатель меняться не будет
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, передает Укринформ .
“Мы бы очень хотели повышать социальные стандарты, понимая, что в стране высока инфляция. Но ведь при этом у нас идет война, а в военное время - очень четкие приоритеты, и большинство населения к этому относится с пониманием”, - пояснил он.
В то же время он заверил, что социальная защита – один из приоритетов бюджета-2023. На это предусмотрено 403 млрд. грн. В частности, почти на 233 млрд. грн. профинансирует Пенсионный фонд. На жилищно-коммунальные субсидии предусмотрено около 38 млрд грн в рамках бюджетной программы Министерства соцполитики. Кроме того, запланированы субвенции в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты для местных бюджетов.
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