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В Раде рассматривают возможности возобновить работу парламентских корреспондентов: вице-спикер ВР назвал два варианта

14 декабря, 2022 среда
11:01
политика

В Раде ищут возможности для возобновления работы парламентских корреспондентов. Как вариант, журналистов могут разместить в пресс-центре возле здания парламента

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.

"Есть разные процессы. Есть процесс создания на расстоянии от Грушевского 5 пресс-центра в одной из гостиниц, которым владеет парламент", - сказал он.

"Есть процесс, который мы инициировали по переаккредитации. Сейчас пресс-служба парламента работает над тем, как это все обеспечить и сделать, ведь у нас примерно 5 тысяч аккредитованных журналистов. Там есть все, кто угодно, есть шариивцы", - добавил Корниенко.

По его словам, подвергать опасности нардепов - недопустимо.

"Но мы ищем возможность, чтобы парламентские журналисты работали. И это как-то обеспечивается, ведь нет закрытости решений парламента. Все понимают, что голосует парламент – и эта информация появляется изо дня в день", – подытожил Корниенко.

Напомним, с начала войны дата и время пленарных заседаний больше не анонсируются на широкую общественность, а журналисты могут следить за их ходом только в интернете.

  • Верховная Рада Украины 13 декабря приняла в целом закон о медиа (№2693-Д).

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