В Раде рассказали, когда повысят зарплаты педработникам
Зарплаты педагогическим работникам в Украине повысят после завершения войны с Россией. Все доходы бюджета идут на Вооруженные Силы
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Нардеп отметил, что повышение зарплат педагогам было запланировано в первый год COVID-19, но тогда более целесообразным было поднять зарплаты медикам, чтобы они не выезжали за границу в разгар пандемии.
"Поэтому была необходимость медикам срочно поднять зарплаты, и договориться, что в следующем году, по меньшей мере, до такого же уровня, поднимаем зарплаты педагогам. Но, к сожалению, произошла полномасштабная война, которая уничтожила все планы", - отметил Бабак.
"Но это будет первое, что будет сделано после войны – повышение зарплаты педагогам", - добавил он.
По его словам, все доходы бюджета идут на Вооруженные Силы Украины.
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