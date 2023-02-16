В Раде рассказали, когда повысят зарплаты педработникам

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Нардеп отметил, что повышение зарплат педагогам было запланировано в первый год COVID-19, но тогда более целесообразным было поднять зарплаты медикам, чтобы они не выезжали за границу в разгар пандемии.

"Поэтому была необходимость медикам срочно поднять зарплаты, и договориться, что в следующем году, по меньшей мере, до такого же уровня, поднимаем зарплаты педагогам. Но, к сожалению, произошла полномасштабная война, которая уничтожила все планы", - отметил Бабак.

"Но это будет первое, что будет сделано после войны – повышение зарплаты педагогам", - добавил он.

По его словам, все доходы бюджета идут на Вооруженные Силы Украины.