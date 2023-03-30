В Раде работают над законопроектом по созданию реестра уклонистов: подробности
В ВР разрабатывают законопроект о создании реестра уклонистов. Автор предлагает обнародовать персональные данные мужчин, проигнорировавших вызов в военкомат
О законодательной инициативе "Фокуса " рассказал представитель президента в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский.
Ранее политик предлагал рассылать повестки через мессенджеры .
Объясняя свою инициативу, Вениславский сказал: "Я отталкивался от того, что в действующих процессуальных кодексах разрешается информировать участников судебного процесса о следующем заседании через мессенджеры. Если есть доказательство того, что участник процесса получил уведомление, то он считается должным образом информированным".
Аналогичный алгоритм может действовать и в работе с военнообязанными, уверен он. Тем более что сегодня есть технические возможности для того, чтобы убедиться, что человек получил сообщение.
Что касается так называемого реестра уклонистов, его суть в том, что территориальный центр, вызов в который проигнорировал мужчина, может обнародовать его персональные данные, и тогда общественное давление заставит военнообязанного выполнить свою конституционную обязанность защищать Родину.
"Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", — пояснил Вениславский.
В настоящее время он продолжает работать над законодательной инициативой.
- В феврале в соцсетях завирусилось видео , на котором люди в военной форме у рынка "Привоз" в Одессе тянут мужчину за руки и за ноги, а тот просит оставить его в покое.
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