Об этом сообщают в Комитете ВР по гуманитарной и информационной политике, - информирует Еспресо.TV.



Парламентарии утверждают, что никакой необходимости демонтажа спутниковых тарелок нет. "Напротив! призываем всех пользователей настраивать спутниковые антенны на украинские каналы", - сообщают из Комитета.



"На сегодня это самая надежная стабильная технология с покрытием в любой точке Украины. От этого зависит ваш доступ к информации!", - убеждают нардепы.



Они обратились к главам военных администраций, а также органам местного самоуправления и их руководителям: "Не распространяйте непроверенную информацию, воздержитесь от необоснованных действий и не побуждайте граждан к демонтажу спутниковых тарелок".

Напомним, "Спутниковые тарелки спасают города от капитуляции": Княжицкий посоветовал гражданам установить спутниковые тарелки и настроить украинские каналы.