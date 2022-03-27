В Раде призывают всех пользователей настраивать спутниковые антенны на украинские каналы
Необходимости демонтажа спутниковых тарелок нет
Об этом сообщают в Комитете ВР по гуманитарной и информационной политике, - информирует Еспресо.TV.
Парламентарии утверждают, что никакой необходимости демонтажа спутниковых тарелок нет. "Напротив! призываем всех пользователей настраивать спутниковые антенны на украинские каналы", - сообщают из Комитета.
"На сегодня это самая надежная стабильная технология с покрытием в любой точке Украины. От этого зависит ваш доступ к информации!", - убеждают нардепы.
Они обратились к главам военных администраций, а также органам местного самоуправления и их руководителям: "Не распространяйте непроверенную информацию, воздержитесь от необоснованных действий и не побуждайте граждан к демонтажу спутниковых тарелок".
- Напомним, "Спутниковые тарелки спасают города от капитуляции": Княжицкий посоветовал гражданам установить спутниковые тарелки и настроить украинские каналы.
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