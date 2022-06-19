В Раде призывают президента и правительство к переговорам о списании госдолга
Фракция "Слуга народа" призвала президента и правительство начать переговоры с международными партнерами по списанию государственного долга
Об этом заявила представительница фракции "Слуга народа" Любовь Шпак , выступая с парламентской трибуны на заседании 19 июня от имени фракции.
Она отметила, что экономические потери Украины из-за полномасштабной войны с Россией ежедневно составляют до $1 млрд в день.
"Поэтому мы обращаемся к президенту и Кабинету Министров Украины с позицией, безотлагательно перевести переговоры со всеми иностранными партнерами по кредитным обязательствам по пересмотру и списанию наших долгов", - отметила Шпак.
Как указала депутат, нынешняя ситуация - типичный форс-мажор.
- Напомним, по прогнозу МВФ, в 2022 году госдолг Украины может достичь более 86% ВВП. Однако ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что речь о списании долга не идет, поскольку это может негативно отразиться на способности Украины заимствовать и поддерживать экономику в будущем.
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