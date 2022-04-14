В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ

Об этом сообщает нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.



"Объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности ОПЗЖ и деятельности фракции ОПЗЖ в ВРУ", – говорится в сообщении.

Также известно, что 14 апреля из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала Юрия Бойко председателем.

Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета Владимира Клименко в осуществлении антиукраинской информационной кампании в поддержку страны-агрессора.