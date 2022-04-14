В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ
Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила свою деятельность в Верховной Раде Украины. Соответствующее решение было объявлено на заседании парламента в четверг, 14 апреля
Об этом сообщает нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности ОПЗЖ и деятельности фракции ОПЗЖ в ВРУ", – говорится в сообщении.
Также известно, что 14 апреля из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала Юрия Бойко председателем.
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