Инициатором законопроекта является нардеп Сергей Гривко.

"Учреждение отбывания наказаний предназначено не только для выполнения функции наказания, а также и для содействия исправлению и ресоциализации осужденных. Современное пенитенциарное учреждение должно позиционировать себя как заведение, которое не ставит целью лишь держать преступника в течение определенного времени в изоляции, а которое ориентировано в в том числе на решение проблем осужденного с целью его дальнейшей ресоциализации, на воспитание и положительное изменение личности осужденного с целью формирования правопослушного члена общества и удержания человека от новых уголовных деяний", - пояснил он цель создания документа.

Нардеп отметил, что в тюрьме наиболее доступным источником получения знаний и информации является литература.

"О положительном влиянии чтения литературы на осужденных лиц отмечают многие отечественные и мировые ученые", - отметил Гривко и напомнил, что подобные кейсы уже были - судьи назначали "дополнительное наказание в виде чтения художественных произведений".

Автор предлагает, чтобы заключенные в целях перевоспитания и саморазвития читали книги из перечня, утвержденного Министерством юстиции Украины. Список литературы должен состоять из произведений, "способствующих формированию правильных духовных и нравственных ценностей, а также целей, направленных на исправление".

Согласно законопроекту, процесс будет регулировать специально созданная электронная система. В ней заключенные будут сдавать экзамен, который подтвердит факт прочтения книг.

Каждая книга будет уменьшать срок на три дня. Однако для такого смягчения будет существовать лимит не более 10 книг в год.

Законопроект находится на рассмотрении Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. В случае положительного заключения его передадут на рассмотрение в сессионный зал.