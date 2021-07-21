В Раде предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

Соответствующий документ №5805 зарегистрировали на сайте ВР.

Как отмечается, речь идет о продаже пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и устройств для нагрева табака.

Законопроект предлагает разрешить их продажу только в специализированных магазинах, где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.

В случае нарушения магазин хотят штрафовать на 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас это 23 790 грн.

Причиной такой инициативы авторы законопроекту называют вредное воздействие алкоголя и табака на организм. Они отмечают, что алкоголь - это главная причина смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и седьмая причина для всех возрастных групп в мире.

По мнению авторов, алкоголь и табак в обычных магазинах попадается на глаза всем покупателям и создает рекламный эффект. Поэтому эту продукцию якобы покупают даже те люди, которые не имели первоначального намерения это делать.

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