В Раде предлагают ввести в Украине еще один государственный праздник – День благодарения
На сайте парламента зарегистрирован проект закона об установлении в Украине государственного праздника – Дня благодарения. Отмечать его предлагается ежегодно 22 октября
Проект закона зарегистрировал в Раде 7 августа нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазураш.
В настоящее время он направлен на рассмотрение комитета.
По мнению инициатора законопроекта, праздник должен "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".
- 28 июля президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, который приводит даты государственных праздников в соответствие с новоюлианским церковным календарем. Согласно новым нормам, 25 декабря в Украине будут праздновать Рождество Христово, 15 июля – День Украинской Государственности, 1 октября – День защитников и защитниц Украины.
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