Проект закона зарегистрировал в Раде 7 августа нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазураш.

В настоящее время он направлен на рассмотрение комитета.

По мнению инициатора законопроекта, праздник должен "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".