В Раде предлагают ввести ограничения для невакцинированных лиц, - нардеп Кравчук

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

Народные депутаты, работники аппарата Верховной Рады, помощники и другие посетители, а также представители медиа смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:

документа о прививках одной или двумя дозами от коронавируса;

отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часов);

негативного экспрес-теста на антиген к коронавирусу (действует 48 часов);

справки о выздоровлении от COVID-19.

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что это постановление зарегистрируют.

"Постановление будет зарегистрировано до конца недели, рассмотрено в ближайшее время, но в пределах регламента", - сказал он.

