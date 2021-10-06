В Раде предлагают ввести ограничения для невакцинированных лиц, - нардеп Кравчук
В Верховной Раде планируют подготовить постановление об усилении карантина в здании парламента
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.
Народные депутаты, работники аппарата Верховной Рады, помощники и другие посетители, а также представители медиа смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:
- документа о прививках одной или двумя дозами от коронавируса;
- отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часов);
- негативного экспрес-теста на антиген к коронавирусу (действует 48 часов);
- справки о выздоровлении от COVID-19.
Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что это постановление зарегистрируют.
"Постановление будет зарегистрировано до конца недели, рассмотрено в ближайшее время, но в пределах регламента", - сказал он.
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