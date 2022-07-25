Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в фейсбуке.

По словам нардепа, в Верховной Раде Украины 25 июля депутаты зарегистрировали законопроект, возобновляющий гарантии сохранения средней зарплаты работникам на время призыва на военную службу.

"Проект закона №7584. За мобилизованными сохраняются место работы и должность. Возвращаем сохранение выплаты средней заработной платы работодателем", - пишет Геращенко.

Также говорится, что работодателям будут компенсировать расходы путем уменьшения суммы выплат по налогам и сборам, которые идут в государственный бюджет.

"Такое предприятие (работодатель) имеет право компенсировать такие расходы - уменьшить на суммы таких выплат мобилизованным уплату налогов и сборов в госбюджет", - пишет нардеп.

Постепенно растет количество компаний, уменьшивших зарплаты на 10–15%.

Правительственная программа по компенсации работодателям минимальной зарплаты за новые рабочие места для переселенцев позволила трудоустроиться 7,4 тыс. украинцев.

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