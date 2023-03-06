В Раде предлагают увеличить штрафы за управление в состоянии опьянения, а транспорт передавать ЗСУ
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об усилении ответственности за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения
Об этом говорится в проекте №9076 .
Нардепы предлагают увеличить штраф за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов до 51 тысячи гривен и ввести конфискацию транспортного средства.
В настоящее время за повторное нарушение предусмотрен штраф в 34 тысячи гривен с лишением права управления на три года и с возмездным изъятием транспортного средства.
"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и, как следствие, достижение справедливого подхода к обеспечению автомобилями Вооруженных Сил Украины", - пишут в пояснительной записке.
По данным патрульной полиции, в 2022 году в Украине произошло 18 628 аварий с погибшими и травмированными. В результате ДТП погиб 2 791 гражданин, 23 145 - травмированы.
В целом среди регионов по количеству происшествий с пострадавшими лидирует Львовщина, там произошло 1797 ДТП. Также Днепропетровщина – 1 737, город Киев – 1487 и область в целом – 1 267, Одесчина – 1 157.
Сообщается, что основными причинами были превышение скорости, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, переход пешеходов в неустановленном месте, выезд на полосу встречного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, которые стали причиной 91 гибели и 1031 травмирования.
- В 2021 году МВД зафиксировали и оформили 5019 ДТП, в которых водители управляли автомобилями в состоянии опьянения.
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