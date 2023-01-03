Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте ВР.

Прежде всего, проект закона предлагает дополнить Кодекс законов о труде (КЗоТ) определениями "ночное время" и "ночной работник". Согласно документу, ночное время длится с 22 часов вечера до 7 часов утра. Ночной работник – это тот, кто работает в ночное время не менее трех часов ежедневного рабочего времени и не менее трети годовой нормы рабочего времени, определяется в тексте.

Рабочее время ночных работников не должно превышать 7 часов в сутки. Если работник работает ночью три или более часов, то установленная продолжительность смены сокращается на один час. Ночная смена сравнивается по продолжительности с дневной в случаях, когда это необходимо по условиям производства, в частности на бесперебойных производствах, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Для ночных работников предлагается повысить оплачиваемый отпуск до 28 дней за отработанный год, который определяется с момента заключения трудового договора. В настоящее время в Украине отпуска, как правило, предоставляются на 24 дня.

В пояснительной записке к проекту закона обосновали необходимость его принятия обязательствами Украины, взятыми в рамках Ассоциации с ЕС. Да, Украина должна привести отечественное законодательство к положениям директивы №2003/88/ЕС об отдельных аспектах организации рабочего времени. В частности, в ней есть понятие "ночной работник", отмечено в пояснительной записке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb