В Раде предлагают рекомендовать Зеленскому вернуть Бандере и Шухевичу звание Героев Украины

Об этом сообщает сайт парламента.

"Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", - говорится в проекте постановления.



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Инициаторами постановления являются более 70 нардепов из разных фракций, групп и внефракционных.