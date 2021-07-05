В Раде предлагают рекомендовать Зеленскому вернуть Бандере и Шухевичу звание Героев Украины
Группа нардепов внесла в Раду постановление, в котором рекомендует президенту Владимиру Зеленскому вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу
Об этом сообщает сайт парламента.
"Рекомендовать Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", - говорится в проекте постановления.
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Инициаторами постановления являются более 70 нардепов из разных фракций, групп и внефракционных.
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