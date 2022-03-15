В Раде предлагают разрешить национализацию имущества россиян и коллаборантов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на законопроект 7169.



В частности, парламентарии предлагают расширить действие закона о принудительном изъятии имущества и средств на граждан РФ, а также физических и юридических лиц независимо от гражданства, месяца проживания и основной деятельности, поддерживающих или публично отрицающих российскую агрессию против Украины, установление временной оккупации в Украине и продолжающих вести экономическую деятельность в России.



Нынешний закон о принудительном изъятии имущества РФ касается исключительно юридических лиц, работающих в Украине, но где учредителем, участником или акционером прямо или косвенно является РФ.



Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий принудительное изъятие в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов. Изъятие будут осуществляться без какой-либо компенсации стоимости.

