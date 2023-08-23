В Раде предлагают предоставлять адвокатам отсрочку от мобилизации при определенных условиях

Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины.

Инициаторы предлагают внести изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем внесения адвокатов в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Однако этот законопроект распространяется только на тех, кто:

имеет стаж работы не менее десяти лет,

внесен в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь.

Авторы утверждают, что необходимо поддержать такое нововведение, потому что в Украине судьи, прокуроры и другие правоохранители уже имеют отсрочку от мобилизации, а адвокаты – нет.

По словам инициаторов закона, в таких условиях может нарушаться принцип состязательности сторон, поскольку может быть представлена только сторона обвинения и стороны защиты.

"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", - говорится в записке.