В Раде предлагают предоставлять адвокатам отсрочку от мобилизации при определенных условиях
В среду, 23 августа, в Верховную Раду внесли проект закона №9644, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов, однако есть два условия
Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины.
Инициаторы предлагают внести изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем внесения адвокатов в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Однако этот законопроект распространяется только на тех, кто:
- имеет стаж работы не менее десяти лет,
- внесен в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь.
Авторы утверждают, что необходимо поддержать такое нововведение, потому что в Украине судьи, прокуроры и другие правоохранители уже имеют отсрочку от мобилизации, а адвокаты – нет.
По словам инициаторов закона, в таких условиях может нарушаться принцип состязательности сторон, поскольку может быть представлена только сторона обвинения и стороны защиты.
"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", - говорится в записке.
- 17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.8 Покупка 37.8Продажа 38.66
- EUR Покупка 41.15Продажа 42.28
- Актуальное
- Важное