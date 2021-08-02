В Раде предлагают предоставить свидетелям нарушение ПДД право направлять доказательства в полицию и получать за это вознаграждение

Об этом сообщает сайт Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.



Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли общества в мероприятиях по контролю за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств (№5798).



Как известно, комитет разрабатывает законопроект, который предлагает предоставить право свидетелям нарушений ПДД снимать их на свои мобильные устройства и отправлять в полицию.



"Следовательно, заявить о нарушении правил дорожного движения смогут все, кто снял его на свой мобильный", - объясняют в комитете.



В то же время обязательным требованием для фото- и видеосъемки, которая впоследствии может быть использована в качестве доказательства нарушения, является использование специального мобильного приложения. Программа будет обеспечивать идентификацию пользователя через "Дию". Она позволит определить время, дату и географические координаты осуществления фиксации. Видео нарушения программа отправляет в специальном зашифрованном формате.



В случае привлечения виновного лица к ответственности и уплаты им наложенного штрафа тот, кто сообщил о нарушениях и прислал фото/видео доказательства, сможет получить вознаграждение в размере 10% от наложенного штрафа.



В то же время, чтобы предотвратить возможные фальсификации доказательств с целью получения финансовой выгоды, авторы законопроекта предлагают внести изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности криминализировать подделки доказательств по делам об административных правонарушениях, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), а также незаконное давление на свидетелей по делам о правонарушениях вообще.



Информаторам, которые предоставили информацию о правонарушениях, зафиксированную в режиме фотосъемки (видеозаписи), законопроект №5798 предлагает предоставить право на получение бесплатной юридической помощи.



Также законопроект предлагает предусмотреть, что государство оплачивает расходы, связанные с проведением экспертизы о достоверности предоставленных полиции фото- или видеодоказательств. Стоимость экспертизы, исследования звуко- и видеозаписи: простой сложности - 1 тыс. 407 грн, средней сложности - 4 тыс. 688 грн, сложных - 9 тыс. 870 грн.



Лицо, считающее, что видеоматериалы являются "сфабрикованными", сможет обжаловать постановление и заявить соответствующую экспертизу, не неся финансовое бремя по этому поводу. "Вместе с тем, государство в любом случае взыщет средства на ее проведение - или недобросовестного извещателя, который предоставил такие поддельные доказательства, или с самого жалобщика, если он оспаривал постановление безосновательно и видеоматериалы являются целостными", - пояснили в комитете.

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