В Раде предлагают отменить плату за жилье и коммуналку для вынужденных переселенцев

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Закон направили на рассмотрение комитета.

"Главной целью проекта закона является государственная поддержка граждан Украины, получивших статус ВПЛ, вынужденно покинувших свои дома из-за вооруженной агрессии россии, которые остались в Украине и нашли убежище в других ее регионах через предоставление переселенцам на период действия военного положения безвозмездного проживания и жилищно-коммунальных услуг в местах их компактного поселения, отмену ограничений срока безвозмездного временного проживания", - говорится в пояснительной записке к закону.

Закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" гарантирует право на бесплатное временное проживание при условии оплаты коммунальных услуг в течение 6 месяцев с момента взятия на учет ВПЛ. То есть через полгода владельцы имущества могут потребовать оплату за проживание.

Законопроект предлагает:

безвозмездное временное проживание ВПЛ в местах их компактного поселения;

безвозмездное предоставление жилищно-коммунальных услуг;

отмена ограничений срока безвозмездного временного проживания ВПЛ в местах их компактного поселения.

Отмечают, что законопроект поможет вынужденно перемещенным украинцам в период военного положения.

По состоянию на 29 июня правительственная программа, предусматривающая компенсацию работодателям минимальной зарплаты за новые рабочие места для переселенцев, позволила трудоустроить 6166 внутренне перемещенных людей.

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