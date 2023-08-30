В Раде предлагают отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование

Об этом он сказал в интервью Українським новинам .

"С первых дней войны, вы же помните, мы об этом говорили, резко увеличилось количество абитуриентов 30-35 (лет, - ред.), начавших вдруг получать знания на дневной форме обучения. С точки зрения законодательства такое право предусмотрено. Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребление", – заявил Вениславский.

По его мнению, нужно внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы отсрочку получали только те, кто получает высшее образование впервые.

"Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", - высказался нардеп.

По его убеждению, тот, кто делал перерыв в учебе и только сейчас решил закончить магистратуру или поступить в аспирантуру, делает это для отсрочки от мобилизации.

Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопрос ", – сказал Вениславский.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов . При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

Глава Минобороны Резников заявил , что сейчас самое главное навести порядок в центрах комплектации (военнокоматах).

Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов . Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.