В Раде предлагают оставить 8 марта выходным, но переименовать праздник согласно практике ООН
Народные депутаты предлагают оставить 8 марта выходным днем, но переименовать праздник согласно практике ООН в Международный день защиты прав женщин
Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги Народа", одна из авторов законопроекта Марина Бардина.
"Мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник согласно практике ООН в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным", - написала Бардина.
Она напомнила, что 62% участников опроса в Дие высказались за сохранение 8 марта выходным днем.
Как следует из сравнительной таблицы к законопроекту, скан которой народная избранница обнародовала на своей странице, предлагается сделать выходным днем 8 мая – День памяти и примирения, а 9 мая исключить из перечня праздничных и нерабочих дней.
- 28 февраля в приложении Дия запустили опрос, чтобы узнать мнение украинцев относительно 8 марта, ведь в большинстве стран это обычный рабочий день, а в Украине – выходной.
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