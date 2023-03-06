Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги Народа", одна из авторов законопроекта Марина Бардина.

"Мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник согласно практике ООН в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным", - написала Бардина.

Она напомнила, что 62% участников опроса в Дие высказались за сохранение 8 марта выходным днем.

Как следует из сравнительной таблицы к законопроекту, скан которой народная избранница обнародовала на своей странице, предлагается сделать выходным днем 8 мая – День памяти и примирения, а 9 мая исключить из перечня праздничных и нерабочих дней.