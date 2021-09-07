В Раде предлагают обратиться в ООН о признании ФСБ террористической организацией

Соответствующийпроект постановления появился на сайте парламента.

В авторах обозначены пять нардепов. Однако самого текста документа на портале Рады еще нет.

В течение оккупации Россией Крыму силовики ФСБ регулярно задерживают несогласных с режимом и похищают граждан Украины, вывозя их в неизвестном направлении.



Самих сотрудников ФСБ в Украине регулярно разоблачают в организации провокаций и диверсий в регионах. Кроме того, спецслужбы России также причастны к вербовке украинский с целью слива конфиденциальной информации о Вооруженных Силах стране-агрессору.



Сотрудников российских спецслужб разоблачали на организации кибератак и нападений на кремлевских критиков за рубежом.



Россия ввела оккупационные войска на Донбасс в 2014 году, с тех пор часть восточных территорий временно находится под контролем вооруженных преступных формирований "ЛДНР".



За годы войны на фронте, согласно подсчетам ООН, погибли более 3,3 тысячи гражданских лиц, количество раненых среди мирных жителей превышает 7000. В 2020 году в ООС погибли 50 украинских бойцов.