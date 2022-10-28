Соответствующий проект постановления размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Речь идет о Вадиме Рабиновиче , избранном от уже запрещенной "ОПЗЖ" и Игоря Васильковского ("Слуга Народа").

Согласно зарегистрированным постановлениям, парламенту предлагают отобрать мандат у этих депутатов "в связи с прекращением гражданства Украины".

Напомним, еще в середине октября народный депутат Ярослав Юрчишин обратился к руководству парламента с просьбой лишить мандатов двух нардепов.

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