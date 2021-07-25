В Раде предлагают лишать гражданства за добровольное получение паспорта РФ

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады .

В пятницу, 23 июля, в парламенте зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства, в случае добровольного вступления в гражданство страны-агрессора.

Инициаторами законопроекту являются народные депутаты Николай Княжицкий (фракция "Европейская Солидарность"), Наталья Пипа ( "Голос") и внефракционный Оксана Савчук.

Сейчас текст документа еще не обнародован.