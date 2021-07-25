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В Раде предлагают лишать гражданства за добровольное получение паспорта РФ

25 июля, 2021 воскресенье
09:43
Общество паспорт РФ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении украинского гражданства в случае добровольного получения российского паспорта

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады .

В пятницу, 23 июля, в парламенте зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства, в случае добровольного вступления в гражданство страны-агрессора.

Инициаторами законопроекту являются народные депутаты Николай Княжицкий (фракция "Европейская Солидарность"), Наталья Пипа ( "Голос") и внефракционный Оксана Савчук.

Сейчас текст документа еще не обнародован.

  • Напомним, 6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
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Верховная Рада
российское гражданство
Европейская солидарность
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