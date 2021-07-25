В Раде предлагают лишать гражданства за добровольное получение паспорта РФ
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении украинского гражданства в случае добровольного получения российского паспорта
Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады .
В пятницу, 23 июля, в парламенте зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается лишать украинского гражданства, в случае добровольного вступления в гражданство страны-агрессора.
Инициаторами законопроекту являются народные депутаты Николай Княжицкий (фракция "Европейская Солидарность"), Наталья Пипа ( "Голос") и внефракционный Оксана Савчук.
Сейчас текст документа еще не обнародован.
- Напомним, 6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.95
Покупка 26.95Продажа 27.2
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное