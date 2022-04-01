В Раде предлагают изменить первые строки государственного Гимна Украины

Об этом говорится в законопроекте 7162-1 на сайте Верховной Рады.



"Процветает Украины ее слава и воля!

Уж нам, братья-украинцы, улыбнулась доля!

Гибнут наши вороженьки, как роса на солнце,

Хозяева мы, братья, в своем доме", – такими народные депутаты предлагают сделать первые строки Гимна.



По мнению авторов законопроекта, это наполнит гимн новым содержанием и характером, говорится в пояснительной записке.



Напомним, с 7 марта фонтанами на Майдане Незалежности в Киеве исполняется Гимн Украины.