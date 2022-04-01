В Раде предлагают изменить первые строки государственного Гимна Украины
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который предлагает изменить первые четыре строки Гимна Украины
Об этом говорится в законопроекте 7162-1 на сайте Верховной Рады.
"Процветает Украины ее слава и воля!
Уж нам, братья-украинцы, улыбнулась доля!
Гибнут наши вороженьки, как роса на солнце,
Хозяева мы, братья, в своем доме", – такими народные депутаты предлагают сделать первые строки Гимна.
По мнению авторов законопроекта, это наполнит гимн новым содержанием и характером, говорится в пояснительной записке.
Напомним, с 7 марта фонтанами на Майдане Незалежности в Киеве исполняется Гимн Украины.
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