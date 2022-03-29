Об этом свидетельствует карта появившегося на сайте парламента законопроекта.



Если проект станет законом, вся собственность церкви УПЦ-МП и ее руководства в течение 48 часов будет национализирована. Религиозные общины в течение 14 дней могут изменить свою подчиненность, тогда церковное имущество остается за ними.



Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры перейдут в собственность государства.



Во время смены подчиненности церковных общин Служба безопасности Украины изучит, не сотрудничали ли они с оккупантами. Виновных привлекут к ответственности.



Вчера, 28 марта, законопроект передали на рассмотрение профильного комитета.



Среди авторов законопроекта – Инна Совсун, Наталья Пипа, Георгий Мазурашу, Роман Лозинский, Соломия Бобровская, Кира Рудык, Ярослав Юрчишин.



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