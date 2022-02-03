В Раде появилось предложение уволить главу ГБР Сухачева

Соответствующий проект постановления №7010 об обращении к президенту зарегистрировали на сайте парламента.

Авторами документа являются депутаты из фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Депутаты предлагают Верховной Раде признать работу Сухачева неудовлетворительной, поскольку он в установленные законом сроки не предоставил парламенту письменного отчета о деятельности ГБР за 2021 год, а также из-за ненадлежащего выполнения возложенных на ГБР задач, систематического пренебрежения обязанностями в сферах обеспечения независимости ГБР, гарантирования принципов верховенства права, законности и политической нейтральности в деятельности бюро

Также они предлагают парламенту обратиться к президенту с просьбой уволить Сухачева на основании своего решения о признании его работы неудовлетворительной.

Напомним, народные депутаты по "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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