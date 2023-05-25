В Раде посчитали, сколько денег принес в бюджет "налог на Google"

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, срок уплаты налога за 1 квартал 2023 года - 9 июня, поэтому еще ожидается уплата налога более 0,7 млрд гривен. В 2023 году (на 24.05.2023) международные компании уплатили НДС армии почти 3,2 млрд гривен.

Наибольшие суммы задекларированы за 1 квартал 2023 года компаниями Google Play, Google, Etsy, Sjny, Netflix, Apple, Meta, Valve Software, Amazon. Компания Only Fans с начала года насчитала 620 тысяч долларов налога и уплатила 23,3 млн гривен в бюджет.

По состоянию на 1 апреля 2023 года на налоговом учете состояло 87 плательщиков, что на 30 больше, чем годом ранее.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому иностранные мировые технологические гиганты, такие как Apple, Google, Microsoft, Netflix и другие, будут платить 20% НДС.