В Раде подготовили подписные листы за отставку Разумкова

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний.

"Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя ВР готовы и находятся в Аппарате ВР. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", - отметила она.



Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.