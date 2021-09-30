В Раде подготовили подписные листы за отставку Разумкова
В Верховной Раде уже подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента
Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний.
"Подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве председателя ВР готовы и находятся в Аппарате ВР. Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру согласно регламенту", - отметила она.
- Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
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