Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это очень сложная тема. Сложная не только потому, что, согласно Конституции, государство и церковь разделены, а отношения между ними могут быть исключительно партнерские, но еще и потому, что сейчас мы наблюдаем много моментов, которые невозможны в нормальном обществе. Например, когда некоторые представители отдельных конфессий откровенно работают на врага, чем создают высокий уровень опасности для Украины. Это уже вопрос национальной безопасности", - говорит Стефанчук.

Глава Рады подчеркнул, что государство должно реагировать. Поэтому в закрытом режиме для обсуждения встретились представители ВРУ и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в частности, присутствовал и московский патриархат.

"Я предложил согласиться с определенными фундаментальными тезисами. Российская Федерация – это агрессор и ведет против Украины войну. Россия не имеет права влиять на умы и сердца украинцев. Ни одна религиозная организация, не зависимо от конфессий, не должна быть связана с русской церковью или любыми другими российскими религиозными организациями. Юридическая ответственность равна каждому гражданину, поэтому она должна наступать, не зависимо от того, лицо в рясе, с кадилом и прикрывается Библией", - поделился Стефанчук и добавил, что с утверждениями согласились все.

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с русской церковью.

"На рассмотрении в первом чтении он может появиться в ближайшее время. А ко второму чтению мы готовы рассмотреть предложения церквей и религиозных организаций, но они должны быть универсальными для любой религиозной организации в Украине", - сказал глава Рады.

Стефанчук отметил, что должны быть заложены принципы: Россия - агрессор, Россия не имеет права влиять на украинцев, в Украине не может быть религиозных организаций, аффилированно связанных с русской церковью, юридическая ответственность должна применяться ко всем, независимо от того, какую религию или церковь лицо представляет.

"Сейчас пора работать и молиться за Украину", - добавил председатель Верховной рады.