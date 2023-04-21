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В Раде планируют в ближайшее время рассмотреть законопроект о запрете русской церкви в Украине

21 апреля, 2023 пятница
11:18
Общество

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с церковью России. Планируется первое чтение

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это очень сложная тема. Сложная не только потому, что, согласно Конституции, государство и церковь разделены, а отношения между ними могут быть исключительно партнерские, но еще и потому, что сейчас мы наблюдаем много моментов, которые невозможны в нормальном обществе. Например, когда некоторые представители отдельных конфессий откровенно работают на врага, чем создают высокий уровень опасности для Украины. Это уже вопрос национальной безопасности", - говорит Стефанчук.

Глава Рады подчеркнул, что государство должно реагировать. Поэтому в закрытом режиме для обсуждения встретились представители ВРУ и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в частности, присутствовал и московский патриархат.

"Я предложил согласиться с определенными фундаментальными тезисами. Российская Федерация – это агрессор и ведет против Украины войну. Россия не имеет права влиять на умы и сердца украинцев. Ни одна религиозная организация, не зависимо от конфессий, не должна быть связана с русской церковью или любыми другими российскими религиозными организациями. Юридическая ответственность равна каждому гражданину, поэтому она должна наступать, не зависимо от того, лицо в рясе, с кадилом и прикрывается Библией", - поделился Стефанчук и добавил, что с утверждениями согласились все.

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с русской церковью.

"На рассмотрении в первом чтении он может появиться в ближайшее время. А ко второму чтению мы готовы рассмотреть предложения церквей и религиозных организаций, но они должны быть универсальными для любой религиозной организации в Украине", - сказал глава Рады.

Стефанчук отметил, что должны быть заложены принципы: Россия - агрессор, Россия не имеет права влиять на украинцев, в Украине не может быть религиозных организаций, аффилированно связанных с русской церковью, юридическая ответственность должна применяться ко всем, независимо от того, какую религию или церковь лицо представляет.

"Сейчас пора работать и молиться за Украину", - добавил председатель Верховной рады.

  • 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста .
  • Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус . 20 апреля сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии на территории Лавры.
  • В Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП совершила двери XVIII века мишенью для ножей.
  • 21 апреля Комиссия Министерства культуры и информационной политики осмотрела и опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Россия
Верховная Рада
УПЦ МП
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