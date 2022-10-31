В Раде оценили потери украинского ВВП от масштабных воздушных тревог
Потери украинского ВВП от масштабных воздушных тревог составляют не менее 7,5 млрд гривен
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Слуги Народа", глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди уходят на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность", – констатировал он.
"Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, рассчитывается по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП", - добавил Гетманцев.
По словам нардепа, "мы не можем отдать врагу эти крайне необходимые нам деньги".
"Поэтому важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно/в нерабочие времена/в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции", - подчеркнул Гетманцев.
- Утром 31 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Российская армия ударила по ряду городов, в Киеве были повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего часть города обесточена.
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