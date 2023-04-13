Об этом в фейсбуке написал спикер ВР Руслан Стефанчук.

Он подписал распоряжение, нормирующее деятельность Офиса в стенах Верховной Рады.

"Уверен, что вновь Офис придаст новое качество принятым законам и станет действенным инструментом для того, чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС", - говорит Стефанчук.

Среди основных задач Офиса – экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов украинского парламента при проработке евроинтеграционных законопроектов.

Офис будут финансироваться на средства международной технической помощи.