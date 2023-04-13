В Раде откроют офис по поддержке адаптации законодательства к нормам ЕС
В Верховной Раде начнет работу офис, основной задачей которого будет адаптация украинского законодательства к положениям права Евросоюза
Об этом в фейсбуке написал спикер ВР Руслан Стефанчук.
Он подписал распоряжение, нормирующее деятельность Офиса в стенах Верховной Рады.
"Уверен, что вновь Офис придаст новое качество принятым законам и станет действенным инструментом для того, чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС", - говорит Стефанчук.
Среди основных задач Офиса – экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов украинского парламента при проработке евроинтеграционных законопроектов.
Офис будут финансироваться на средства международной технической помощи.
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