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В Раде объявили о создании межфракционного депутатского объединения, которое возглавил Разумков

16 ноября, 2021 вторник
16:15
Общество Дмитрий Разумков

В Верховной Раде Украины объявили о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика", которое возглавил экс-спикер, народный депутат Дмитрий Разумков

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Укринформ.

"Сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Главой этого объединения избран народный депутат Украины Разумков Дмитрий Александрович", - сказал Корниенко.

В состав "Разумной политики" вошли следующие депутаты:

  • Владимир Козак (фракция "Слуга Народа");
  • Василий Мокан ("Слуга Народа");
  • Роман Соха ("Слуга Народа");
  • Андрей Николаенко ("Батькивщина");
  • Нелли Яковлева ("Слуга Народа");
  • Оксана Дмитриева ("Слуга Народа");
  • Валерий Божик ("Слуга Народа");
  • Дмитрий Микиша ("Слуга Народа");
  • Артем Дмитрук ("Слуга Народа");
  • Ольга Солодуха ("Слуга Народа");
  • Олег Воронько ("Слуга Народа");
  • Александр Бакумов ("Слуга Народа");
  • Людмила Буймистер (внефракционная);
  • Ольга Коваль ("Слуга Народа);
  • Дарья Володина ("Слуга Народа");
  • Михаил Новиков ("Слуга Народа");
  • Роман Бабий ("Слуга Народа");
  • Алина Загоруйко ("Слуга Народа");
  • Константин Касай ("Слуга Народа");
  • Дмитрий Гурин ("Слуга Народа");
  • Евгений Петруняк ("Слуга Народа");
  • Иван Юнаков ("Слуга Народа");
  • Михаил Крячко ("Слуга Народа").
В то же время нардеп Владимир Кабаченко ("Батькивщина"), ранее подписавшийся под списком вошедших в состав МФО нардепов, отозвал свою подпись.
  • Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 7 октября 2021 года.
  • Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО и назначил вместо него Стефанчука. Сейчас Дмитрий Разумков внефракционный депутат.
  • 5 ноября 2021 года Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение в ВР "Разумная политика".
  • 8 ноября Разумков обнародовал список из 25 депутатов, вошедших в созданное им межфракционное объединение "Разумная политика".

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Новости
Верховная Рада
Дмитрий Разумков
Александр Корниенко
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