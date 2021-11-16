В Раде объявили о создании межфракционного депутатского объединения, которое возглавил Разумков

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Укринформ.

"Сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Главой этого объединения избран народный депутат Украины Разумков Дмитрий Александрович", - сказал Корниенко.



В состав "Разумной политики" вошли следующие депутаты:

Владимир Козак (фракция "Слуга Народа");

Василий Мокан ("Слуга Народа");

Роман Соха ("Слуга Народа");

Андрей Николаенко ("Батькивщина");

Нелли Яковлева ("Слуга Народа");

Оксана Дмитриева ("Слуга Народа");

Валерий Божик ("Слуга Народа");

Дмитрий Микиша ("Слуга Народа");

Артем Дмитрук ("Слуга Народа");

Ольга Солодуха ("Слуга Народа");

Олег Воронько ("Слуга Народа");

Александр Бакумов ("Слуга Народа");

Людмила Буймистер (внефракционная);

Ольга Коваль ("Слуга Народа);

Дарья Володина ("Слуга Народа");

Михаил Новиков ("Слуга Народа");

Роман Бабий ("Слуга Народа");

Алина Загоруйко ("Слуга Народа");

Константин Касай ("Слуга Народа");

Дмитрий Гурин ("Слуга Народа");

Евгений Петруняк ("Слуга Народа");

Иван Юнаков ("Слуга Народа");

Михаил Крячко ("Слуга Народа").

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 7 октября 2021 года.

Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО и назначил вместо него Стефанчука. Сейчас Дмитрий Разумков внефракционный депутат.

5 ноября 2021 года Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение в ВР "Разумная политика".

8 ноября Разумков обнародовал список из 25 депутатов, вошедших в созданное им межфракционное объединение "Разумная политика".

В то же время нардеп Владимир Кабаченко ("Батькивщина"), ранее подписавшийся под списком вошедших в состав МФО нардепов, отозвал свою подпись.