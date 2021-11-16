В Раде объявили о создании межфракционного депутатского объединения, которое возглавил Разумков
В Верховной Раде Украины объявили о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика", которое возглавил экс-спикер, народный депутат Дмитрий Разумков
Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Укринформ.
"Сообщаю о создании межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Главой этого объединения избран народный депутат Украины Разумков Дмитрий Александрович", - сказал Корниенко.
В состав "Разумной политики" вошли следующие депутаты:
- Владимир Козак (фракция "Слуга Народа");
- Василий Мокан ("Слуга Народа");
- Роман Соха ("Слуга Народа");
- Андрей Николаенко ("Батькивщина");
- Нелли Яковлева ("Слуга Народа");
- Оксана Дмитриева ("Слуга Народа");
- Валерий Божик ("Слуга Народа");
- Дмитрий Микиша ("Слуга Народа");
- Артем Дмитрук ("Слуга Народа");
- Ольга Солодуха ("Слуга Народа");
- Олег Воронько ("Слуга Народа");
- Александр Бакумов ("Слуга Народа");
- Людмила Буймистер (внефракционная);
- Ольга Коваль ("Слуга Народа);
- Дарья Володина ("Слуга Народа");
- Михаил Новиков ("Слуга Народа");
- Роман Бабий ("Слуга Народа");
- Алина Загоруйко ("Слуга Народа");
- Константин Касай ("Слуга Народа");
- Дмитрий Гурин ("Слуга Народа");
- Евгений Петруняк ("Слуга Народа");
- Иван Юнаков ("Слуга Народа");
- Михаил Крячко ("Слуга Народа").
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова 7 октября 2021 года.
- Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО и назначил вместо него Стефанчука. Сейчас Дмитрий Разумков внефракционный депутат.
- 5 ноября 2021 года Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение в ВР "Разумная политика".
- 8 ноября Разумков обнародовал список из 25 депутатов, вошедших в созданное им межфракционное объединение "Разумная политика".
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