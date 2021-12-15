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В Раде не найдется необходимое количество голосов в поддержку законопроекта о столице, - экс-нардеп Заружко

15 декабря, 2021 среда
18:21
Общество

Бывший народный депутат Валерия Заружко прогнозирует, что Верховная Рада не проголосует за законопроект о столице

Об этом она заявила в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.

"Мы видим пример очень серьезной политической борьбы. Мы понимаем, что господин Кличко является политическим оппонентом власти. Именно поэтому власть пытается от него избавиться, потому что это снижает риски. Что касается голосов за этот законопроект, насколько я знаю, в парламенте их найти не удалось. Они пытаются, в процессе, но вряд ли это произойдет", - сказала Заружко.

По ее мнению, у городского головы Киева Виталия Кличко есть рычаги влияния в парламенте.

"Определенные люди, которые отстаивают его интересы. Я не верю в то, что этот сценарий состоится. То, что пытаются сделать, и тот способ, которым власть пытается протолкнуть этот законопроект, - это серьезная история, в которую они не могут зайти. Нужно было бы показать нормальную коммуникацию с обществом и депутатами. Именно поэтому и голоса не найдутся", - заявила экс-нардеп.

  • Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении.
  • Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", разделяющий полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации.

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Верховная Рада
Киев
Змістовно з Єгором Чечериндою
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