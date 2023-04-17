В Раде не исключают, что в будущем повестки будут посылать через Дию
Повестки в приложении "Дия" пока не будут запускаться, однако в будущем эту инициативу могут реализовать в Украине
Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федора Вениславского в эфире телемарафона.
Он отметил, что сейчас у Украины нет технической возможности, чтобы оцифровать военный учет и запустить повестки в "Дии". Однако парламентарий предполагает, что в будущем эта инициатива будет реализована.
"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это проекты не в краткосрочной перспективе", - заявил Вениславский.
- 13 февраля сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины не планирует внедрять новые сервисы в Дии, чтобы отправлять повестки.
- 14 марта стало известно, что в приложении для смартфонов "Дия" не будет цифровых повесток . Реестр "Оберег", где хранятся данные о военнообязанных, не имеет отношения к Дие.
- 11 апреля кабинет Министров Украины разрешил военкоматам вручать повестки независимо от места жительства военнообязанных.
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