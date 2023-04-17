В Раде не исключают, что в будущем повестки будут посылать через Дию

Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам нацобороны Федора Вениславского в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас у Украины нет технической возможности, чтобы оцифровать военный учет и запустить повестки в "Дии". Однако парламентарий предполагает, что в будущем эта инициатива будет реализована.

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодняшний день это проекты не в краткосрочной перспективе", - заявил Вениславский.