В Раде начали работу над законопроектами для дальнейшей евроинтеграции, - Стефанчук
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что парламент в ближайшее время приступит к имплементации законопроектов, необходимых для дальнейшей евроинтеграции Украины
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .
"Мы сейчас работаем над комплексом этих законопроектов. Я думаю, что их будет около сотни. И я очень надеюсь, что Рада в ближайшее время приступит к имплементации этих законодательных актов в правовое поле Украины", – добавил Стефанчук.
По его словам, комитеты ВР сейчас координируются министерствами с целью наработать "крайне необходимые законопроекты, которые будут засчитаны Украине как выполнение требований по европейской интеграции".
"Они известны: это судопроизводство, антикоррупционная борьба и целый ряд других вопросов, связанных с законодательством. Мы выйдем на комплексный план этих работ, и, думаю, обязательно представим обществу перечень этих законопроектов и план их принятия", - подытожил глава парламента.
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