В Раде начали работу над законопроектами для дальнейшей евроинтеграции, - Стефанчук

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина .

"Мы сейчас работаем над комплексом этих законопроектов. Я думаю, что их будет около сотни. И я очень надеюсь, что Рада в ближайшее время приступит к имплементации этих законодательных актов в правовое поле Украины", – добавил Стефанчук.

По его словам, комитеты ВР сейчас координируются министерствами с целью наработать "крайне необходимые законопроекты, которые будут засчитаны Украине как выполнение требований по европейской интеграции".

"Они известны: это судопроизводство, антикоррупционная борьба и целый ряд других вопросов, связанных с законодательством. Мы выйдем на комплексный план этих работ, и, думаю, обязательно представим обществу перечень этих законопроектов и план их принятия", - подытожил глава парламента.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк сообщила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале 2023 года .

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сыбига заявил, что Украина должна принять более 70 законов , чтобы продолжить движение в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова выполнить рекомендации Еврокомиссии , необходимые для вступления страны в ЕС.