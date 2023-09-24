В Раде можно собрать голоса для запрета УПЦ МП, - нардеп Потураев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я думаю, что Стефанчук подразумевает, что если он поставит в ближайшее время на голосование законы о запрете деятельности УПЦ МП, то голосов для принятия законопроекта не найдется. Хотя, по моему мнению, у нас есть все шансы собрать голоса для этого закона. Я хочу подчеркнуть, что минимальное количество голосов для этого закона – 226. И это количество голосов является прямой ответственностью руководителей всех фракций и групп”, – пояснил Потураев.

Народный депутат объяснил причину неготовности отдельных парламентариев голосовать за запрет деятельности УПЦ МП.

"Такая ситуация возникла не потому, что в парламенте есть агенты влияния конкретной церкви. По моему мнению, были и есть люди, которые остаются верны одной церкви. Это касается и парламента. Также в парламенте есть люди, о которых можно сказать, что они плохо проинформированы. Ведь считают, что принятие законов о запрете деятельности УПЦ МП может нарушать принцип невмешательства государства в деятельность церквей и других религиозных организаций", - добавил он.