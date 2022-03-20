В Раде изучают решение СНБО о запрете ОПЗЖ, - Корниенко
Верховная Рада изучает решение Совета национальной безопасности и обороны по остановке деятельности партий, имеющих связи с Россией
Об этом заявил первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в комментарии УП .
"Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут впоследствии. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции по выполнению указа президента", - сказал он.
До начала полномасштабного вторжения в состав фракции ОПЗЖ находились 43 депутата.
- Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения. Список: "Оппозиционная платформа – При жизни"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное