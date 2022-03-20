В Раде изучают решение СНБО о запрете ОПЗЖ, - Корниенко

Об этом заявил первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в комментарии УП .



"Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут впоследствии. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции по выполнению указа президента", - сказал он.



До начала полномасштабного вторжения в состав фракции ОПЗЖ находились 43 депутата.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения. Список: "Оппозиционная платформа – При жизни"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".