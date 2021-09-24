В Раде из-за ошибки собираются переголосовать закон об олигархах

Об этом сообщили председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram и нардеп фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий в Facebook .

"Не могу не распространить без смеха! Олигархически-зеленая прислуга, которая вчера вопреки процедуре проголосовала диктаторско-пиарный " закон об олигархах " наделала в спешке ошибок и поддержала взаимоисключающие нормы", - отметил Княжицкий.

В свою очередь Железняк сообщил, что закон снова хотят переголосовывать.

"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять! Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - написал он.

Железняк отметил, проблема в том, что одновременно учли три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Следовательно, нардепы планируют снова переголосовать статью 5 закона - о том, как олигарх признается олигархом.

"Вчера вытерли ноги о Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) вновь выносить закон на голосование", - написал нардеп.



Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.