В Раде из-за ошибки собираются переголосовать закон об олигархах
Нардепы планируют переголосовать закон о деолигархизации из-за трех правок, которые противоречат друг другу
Об этом сообщили председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram и нардеп фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий в Facebook .
"Не могу не распространить без смеха! Олигархически-зеленая прислуга, которая вчера вопреки процедуре проголосовала диктаторско-пиарный " закон об олигархах " наделала в спешке ошибок и поддержала взаимоисключающие нормы", - отметил Княжицкий.
В свою очередь Железняк сообщил, что закон снова хотят переголосовывать.
"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять! Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - написал он.
Железняк отметил, проблема в том, что одновременно учли три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
Следовательно, нардепы планируют снова переголосовать статью 5 закона - о том, как олигарх признается олигархом.
"Вчера вытерли ноги о Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) вновь выносить закон на голосование", - написал нардеп.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.
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