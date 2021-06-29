В Раде 1 июля рассмотрят закон об олигархах
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 1 июля внеочередного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского, где будут рассматривать ряд законопроектов
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16:00 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
В повестку дня внесли проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по направлению части средств программы "Большая стройка" на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (№ 5551 ).
В повестку дня включили, в частности, проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) под номером 5599, проект Закона о коренных народах Украины (№5506). Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.
Кроме того, нардепы рассмотрят проекты законов о градостроительстве и отмене свободной экономической зоны "Крым".
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