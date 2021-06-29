В Раде 1 июля рассмотрят закон об олигархах

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16:00 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.



В повестку дня внесли проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по направлению части средств программы "Большая стройка" на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (№ 5551 ).

В повестку дня включили, в частности, проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) под номером 5599, проект Закона о коренных народах Украины (№5506). Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.

Кроме того, нардепы рассмотрят проекты законов о градостроительстве и отмене свободной экономической зоны "Крым".





