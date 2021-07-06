В работе сайтов Офиса президента, СБУ, НАБУ, внешней разведки и Госспецсвязи произошел сбой
Сайты Офиса президента Украины, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты перестали работать
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сейчас в Украине недоступны сайты:
- Офиса президента;
- СБУ;
- НАБУ;
- Службы внешней разведки;
- Государственной службы специальной связи и защиты.
Попытка зайти на них приводит к тому, что браузер сообщает: "Невозможно получить доступ к сайту - превышено время ожидания ответа".
Точная причина сбоев пока неизвестна.
Другие ведомственные ресурсы работают.
В СБУ в комментарии РБК-Украина сообщили, что проблемы в работе сайта, предварительно, связанные с проблемами интернет-провайдера.
"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - подчеркнул пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
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