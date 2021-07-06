В работе сайтов Офиса президента, СБУ, НАБУ, внешней разведки и Госспецсвязи произошел сбой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сейчас в Украине недоступны сайты:

Офиса президента;

СБУ;

НАБУ;

Службы внешней разведки;

Государственной службы специальной связи и защиты.

Попытка зайти на них приводит к тому, что браузер сообщает: "Невозможно получить доступ к сайту - превышено время ожидания ответа".

Точная причина сбоев пока неизвестна.



Другие ведомственные ресурсы работают.



В СБУ в комментарии РБК-Украина сообщили, что проблемы в работе сайта, предварительно, связанные с проблемами интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - подчеркнул пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.













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