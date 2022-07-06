В работе приложения "еТревога" произошел сбой: предупреждали об угрозе артобстрела Одессы
Во время ночной воздушной тревоги в приложении "еТревога" одесситов ошибочно предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Информация об угрозе артобстрела появилась около 3:30 и вызвала большой ажиотаж в соцсетях.
Но через полчаса одесситов успокоили, что произошел обычный сбой, а информация была ошибкой.
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