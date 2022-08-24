В работе приложения "еТревога" произошел сбой
В приложении "еТревога" сообщили украинцам, что в их работе произошел сбой и сейчас они не могут передавать информацию о тревогах и отбоях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"У нас произошел технический сбой. Следите за официальными источниками. Временно не сможем информировать о тревогах и отбоях", - сообщили в приложении "еТревога" в 3:30.
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