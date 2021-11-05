В работе общественного транспорта Киева произошел сбой: образовались пробки

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

Из-за скопления автотранспорта в столице произошел сбой в работе общественного транспорта.

Задерживается движение автобусов №21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №29, 30,31, 47, 50, 50к по проспекту Маяковского – бульвару Перова – проспекту Шухевича по причине скопления автотранспорта.

На место вызвана полиция.

Отмечается, что введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

По данным Google Maps, в столице образовались пробки.

Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, бульваре Перова, улице Чорновола, Жилянской, Ильенко, на Северном мосту, Броварском проспекте, проспекте Бажана, бульваре Леси Украинки, проспекте Лобановского.



Также движение ограничено на Набережно-Крещатицкой.





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