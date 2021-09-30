В работе "Монобанка" произошел сбой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В частности, у пользователей возникают трудности с переводом средств.

"К сожалению, сейчас существуют проблемы с оплатой по карте. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время", - такое сообщение можно увидеть в мобильном приложении банка.