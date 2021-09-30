В работе "Монобанка" произошел сбой
В четверг, 30 сентября, в работе "Монобанка" произошел сбой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, у пользователей возникают трудности с переводом средств.
"К сожалению, сейчас существуют проблемы с оплатой по карте. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время", - такое сообщение можно увидеть в мобильном приложении банка.
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