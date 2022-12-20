В Киеве возобновили движение поездов на всех линиях метро
Утром 20 декабря из-за резких перепадов напряжения движение поездов по красной линии метрополитена Киева осуществлялось от ст. "Академгородок" к ст. "Арсенальная". В настоящее время движение было восстановлено на всех линиях
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено. Также заработали на вход станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная". Энергетики ликвидировали все неисправности. Извиняемся за временные неудобства!" – написал он.
Утром в связи с резкими перепадами электрического напряжения движение поездов по красной линии метрополитена осуществлялось от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение по наземному участку было приостановлено, соответственно станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная" были временно закрыты на вход. В то же время движение синей и зеленой линиями метрополитена было возобновлено.
- Напомним, враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Так что в столице и области ввели в действие экстренные отключения электроэнергии, плановые графики не действовали.
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