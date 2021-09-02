В работе Instagram произошел сбой
В работе соцсети Instagram произошел масштабный сбой
Об этом сообщает сервис Downdetector .
Сегодня, 2 сентября, в работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Одни рассказали, что не могут войти, другие - что не могут обновить ленту публикаций.
Так, с проблемами столкнулись европейские и американские пользователи.
Отмечается, что сервис получил более 3,7 тысячи сообщений от пользователей о проблемах с доступом к Instagram.
У 66% из них не загружается lприложение, 21% не смогли войти в аккаунт, у 13% также не работает сайт Instagram.
Также наблюдаются некоторые проблемы с доступом к социальной сети Facebook.
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