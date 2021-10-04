В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт Downdetector .
Сбой фиксируют по всему миру. Не работают ни приложения, ни вебверсии сервисов.
Также не работает Facebook Messenger. Всеми приложениями владеет корпорация Facebook.
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