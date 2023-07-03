Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В QS World University Rankings 2024 вошли 11 украинских университетов

В QS World University Rankings 2024 вошли 11 украинских университетов

3 июля, 2023 понедельник
17:52
Общество

11 украинских университетов вошли в один из самых влиятельных глобальных рейтингов университетов - QS World University Rankings 2024

Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Нынешний топ QS World University Rankings 2024 включает 1500 университетов из 104 городов.

"Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов и возможность трудоустройства студентов после окончания учебы. В этом году в оценке заведений появились три новых показателя: постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть", - пишут в пресс-службе.

В рейтинг вошли украинские заведения высшего образования:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга);
  • Харьковский национальный университет имени Каразина (лучшие 691-700 рейтинга);
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (лучшие 731-740 рейтинга);
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (лучшие 901-950 рейтинга);
  • НУ "Львовская политехника" (лучшие 951-1000 рейтинга);
  • Сумской государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга);
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга);
  • Одесский национальный университет имени Мечникова (лучшие 1001-1200 рейтинга);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга);
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга);
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400).

Для отбора было проанализировано 17,5 млн. научных работ и проведен опрос более 240 тыс. преподавателей и работодателей.

Рейтинг QS World University Rankings оценивает университеты по таким критериям как репутация, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.

  • Также информационный ресурс "Образование.ua" представил художественные вузы, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины в 2023 году. Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующее положение – первое место в ТОП10 лучших художественных заведений высшего образования Украины. Уже три года подряд (2020, 2021, 2023) университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса.
Новости
Мир
образование
Одесса
новости Львова
новости Киева
Наука
Читайте также:
Володимир Зеленський
1 июля, 2023 суббота
Зеленский подписал закон, которым откладывает переход на украинский школ с преподаванием на языке страны ЕС
Молодіжна збірна України, Україна U21
3 июля, 2023 понедельник
Украина победила Францию в четвертьфинале молодежного Евро-2023 и вышла на Олимпиаду
там співають пісню Лепса
2 июля, 2023 воскресенье
Из кафе на Киевщине выгнали девушку, которой не понравилось, что там поют песню Лепса. Нацполиция выписала штраф
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 июля
19:36
Россияне обстреляли Киндийку на Херсонщине: ранены супруги
19:13
Российские СМИ опубликовали фото с места предполагаемого лагеря вагнеровцев в Беларуси
18:53
Музеи, галереи, театры и филармонии: РФ разрушила в Украине 1582 объекта культурной инфраструктуры
18:39
Российские ракеты и закрытие портов: что изменилось для компании Ferrexpo после февраля 2022 года, - Daily Mail
18:33
Обновлено
Россияне ударили по двум многоэтажкам в Сумах: 19 раненых, двое погибших
18:28
МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины из-за санкций
18:27
Зеленский еще не принял окончательного решения об участии в саммите НАТО, - ОПУ
18:17
В НАТО сравнили украинское контрнаступление с высадкой союзников в Нормандии
18:16
Во Вьетнаме запретили фильм "Барби" из-за кадров с картой со спорными территориями в Южнокитайском море
18:10
Суд отправил нардепа Алексеева под стражу на 60 суток
18:07
OPINION
Не бойтесь озвучивать свои цели
18:04
Сдают детей на органы: россияне на ВОТ распространяют очередной фейк об Украине
17:49
Обновлено
В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину
17:37
"Я сильный изнутри": Саакашвили показал свое тяжелое физическое состояние во время судебного заседания
17:37
ВСУ за неделю уничтожили 22 российских ЗРК и 19 складов боеприпасов
17:13
Национальные оборонные предприятия призывают премьера остановить срыв закупок для нужд украинской армии
17:11
Танки Leopard 1 от Германии и Дании поступят в Украину в ближайшие недели, – Писториус
16:59
В Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат"
16:46
В минобороны Польши оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
16:38
Андрей Пятов
"Шахтер" объявил, что Пятов завершил выступления за клуб
16:21
Непокоренная нация: в Киеве презентовали фотовыставку, посвященную Вооруженным Силам
16:18
Запорожскую АЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной ЛЭП: в МАГАТЭ прокомментировали
16:05
В Херсонской области оккупанты обустроили в детском интернате госпиталь
16:02
Оккупационные власти Крыма подали "иск" к Украине с требованием возместить 152 млрд руб из-за "водной блокады полуострова"
16:01
OPINION
Героизм стал ценнейшей валютой, которой торгуют моральные перекупщики
15:50
Покрова снова с водой: ситуация на Днепропетровщине почти через месяц после подрыва Каховской ГЭС
15:45
Нацбанк сообщил о существенном улучшении деловой активности в строительном секторе
15:40
Предпринимателей, прошедших полтора года ужаса московского нашествия, может "победить" аудит, - Резников о попытках "запретить" прибыль бизнесов
15:26
Открыт сбор на ночные Мавики для ВСУ
15:23
Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине
15:18
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
На Бахмутском направлении еще присутствуют остатки вагнеровцев, - командир подразделения аэроразведки "Terra" Волохов
15:13
Украина просит признать наследием ЮНЕСКО писанки и кобзарские традиции
15:11
луна
Украинцы увидят первую Грозовую суперлуну в году. Подробности
15:08
ВМС Китая и РФ планируют проводить совместные учения и патрулирование
15:00
Не надо расслабляться: Игнат о снижении интенсивности российских обстрелов Киева
14:52
В России предположили отмену "выборов" на временно оккупированных территориях Украины
14:40
Обещал переправить мужчину за границу за 250 тыс грн: в Киеве будут судить "адвоката"
14:39
"Не повод остановиться": Ребров отреагировал на выход молодежной сборной Украины на Олимпиаду-2024
14:37
Зеленский объяснил, почему встречался с директором ЦРУ Бернсом тайно
14:32
Условия вступления Украины в НАТО будут определены после окончания войны, – Писториус
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV