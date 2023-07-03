Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Нынешний топ QS World University Rankings 2024 включает 1500 университетов из 104 городов.

"Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов и возможность трудоустройства студентов после окончания учебы. В этом году в оценке заведений появились три новых показателя: постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть", - пишут в пресс-службе.

В рейтинг вошли украинские заведения высшего образования:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга);

Харьковский национальный университет имени Каразина (лучшие 691-700 рейтинга);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (лучшие 731-740 рейтинга);

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (лучшие 901-950 рейтинга);

НУ "Львовская политехника" (лучшие 951-1000 рейтинга);

Сумской государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга);

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга);

Одесский национальный университет имени Мечникова (лучшие 1001-1200 рейтинга);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга);

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга);

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400).

Для отбора было проанализировано 17,5 млн. научных работ и проведен опрос более 240 тыс. преподавателей и работодателей.

Рейтинг QS World University Rankings оценивает университеты по таким критериям как репутация, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.