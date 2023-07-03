В QS World University Rankings 2024 вошли 11 украинских университетов
11 украинских университетов вошли в один из самых влиятельных глобальных рейтингов университетов - QS World University Rankings 2024
Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
Нынешний топ QS World University Rankings 2024 включает 1500 университетов из 104 городов.
"Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов и возможность трудоустройства студентов после окончания учебы. В этом году в оценке заведений появились три новых показателя: постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть", - пишут в пресс-службе.
В рейтинг вошли украинские заведения высшего образования:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга);
- Харьковский национальный университет имени Каразина (лучшие 691-700 рейтинга);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (лучшие 731-740 рейтинга);
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (лучшие 901-950 рейтинга);
- НУ "Львовская политехника" (лучшие 951-1000 рейтинга);
- Сумской государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга);
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга);
- Одесский национальный университет имени Мечникова (лучшие 1001-1200 рейтинга);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга);
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400).
Для отбора было проанализировано 17,5 млн. научных работ и проведен опрос более 240 тыс. преподавателей и работодателей.
Рейтинг QS World University Rankings оценивает университеты по таким критериям как репутация, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.
- Также информационный ресурс "Образование.ua" представил художественные вузы, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины в 2023 году. Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующее положение – первое место в ТОП10 лучших художественных заведений высшего образования Украины. Уже три года подряд (2020, 2021, 2023) университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса.
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